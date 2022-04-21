Армия трусов: в Херсонской области оккупанты угрожают обстреливать села, если ВСУ будут обстреливать их позиции

Армия трусов: в Херсонской области оккупанты угрожают обстреливать села, если ВСУ будут обстреливать их позиции

Оккупанты "ввели" новые методы войны — гатить по селам, если к ним будут "прилеты" от ВСУ.

В Херсонской области оккупанты настолько запуганы ВСУ, что решили угрожать украинским военным через мирное население. Российские военные сообщили, что если ВСУ будут обстреливать их позиции, они будут обстреливать села.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что зеленых коридоров больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики начнут обстрел населённого пункта", — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно, оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей. Продолжается террор населения.

Напомним, что в Харьковской области оккупанты понесли многочисленные потери. Из-за количества раненных их размещают в музшколе и городской поликлинике Балаклеи.