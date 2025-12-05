ВСУ / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Главной проблемой в Вооруженных Силах Украины является неэффективность принуждения в выполнении задач, которая в сочетании с неопределенностью конечного срока службы для мобилизованных создает «отрицательный мотивационный фактор».

Такое мнение высказал военный журналист Владислав Селезнев в эфире КИЕВ24 .

Селезнев рассказал об «определенном вале» и «давлении», которые существуют на местах при определении военных задач.

«На самом деле, армию надо менять… К большому сожалению, сугубо одним принуждением, используя все то же давление по тому шахтному стволу вертикали государственного и военного управления выполнить задачу невозможно», — подчеркнул Селезнев.

Журналист сообщил, что недавно имел «достаточно жесткий разговор» с представителем ТЦК и СП, во время которого звучала «достаточно много критики» в адрес руководителей всех уровней военного и политического управления. По мнению Селезнева, ключевым демотивирующим фактором является отсутствие четких сроков демобилизации.

«Та самая неопределенность относительно конечного срока пребывания в рядах украинских сил обороны для мобилизованных граждан нашей страны, в том числе работает как негативный мотивационный фактор», — отметил он.

Он выразил удивление, что, несмотря на опыт шести мобилизационных кампаний в 2014–2017 годах, механизмы четкого определения сроков службы до сих пор не введены. Селезнев призвал профильные институты Министерства обороны и Генерального штаба срочно изучить эти вопросы и находить ответы. Он убежден, что иллюзии по самостоятельному разрешению ситуации необходимо отвергнуть.

«Должны быть основательные стратегического уровня, государственного уровня решения, в том числе и непопулярные… должна быть соответствующая коммуникация относительно этих решений, потому что должна быть разъяснена каждому представителю нашей страны, почему происходит эта история… потому что откровенный разговор между властью и обществом… создает доверие», — подытожил журналист, подчеркивая, что доверие объед.

Напомним, самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска и Мирнограда, в то же время российские войска готовят дальнейшие наступательные действия на Константиновку, Славянск и Краматорск.

Стоит отметить, что Россия ежемесячно мобилизует около 35 тысяч граждан, в то время как Украина уничтожает около 16 тысяч российских военных. Чтобы остановить продвижение оккупационных сил, Украине нужно почти удвоить потери России до 30-32 тысяч ежемесячно.