Армяне Украины и украинцы организовали турнир Лиги Профессионального Самбо и посвятили его защитникам Украины

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Мероприятие собрало спортсменов, волонтеров, военных и всех, кто болеет за будущее государства. Турнир стал не только зрелищным спортивным состязанием, но и мощным жестом благодарности тем, кто ежедневно рискует жизнью ради свободы.

Организатором мероприятия выступил фонд «Армерия» при поддержке его председателя Армена Саргсяна — президента Закарпатской федерации ЛПС и сама Лига Профессионального самбо.

Глава фонда «Армерия» и Президент Закарпатской федерации ЛПС Армен Саргсян

— Мы подписали меморандум по ССО, — отмечает Армен Саргсян. — Мы хотим, чтобы украинский народ знал все подразделения, которые защищают Украину и принимают участие в самых горячих боях. Спорт нужно развивать даже во время войны, потому что это укрепляет дух нации. Это помогает людям объединиться и показать силу на другом поле боя.

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Турнир в Мукачево стал символом единства. Спортсмены из разных регионов страны вышли на татами не просто ради победы, а с пониманием, что их выступление – это акт уважения к воинам. В зале были и представители разных национальностей, которые сегодня стоят бок о бок за Украину. Среди них и армяне Украины, которые с первых дней полномасштабного вторжения активно помогают армии: воюют, волонтерят, организуют собрание и поддерживают боевой дух общины. На турнире присутствовали армянские организации и военные, защищающие страну.

- Мы планируем еще ряд турниров, посвященных нашим защитникам, - добавляет Саргсян. – Хотим, чтобы военные почувствовали, что мы их ценим не только донатами. Из-за таких соревнований воины и их семьи могут хоть немного отвлечься от ужасов войны, отдохнуть морально, побыть вместе.

В рамках турнира был проведен благотворительный аукцион. На нем разыграли ценные лоты – от спортивных трофеев до символических подарков от военных. Аукцион позволил полностью закрыть срочные нужды двух боевых подразделений: 8-го отдельного полка ССО и легендарного подразделения Sky Lords, которое держит оборону на Харьковском направлении. Благодаря собранным средствам воины получат необходимое снаряжение, средства связи, оптику и медицинское обеспечение — все, что спасает жизнь и позволяет избивать врага точнее.

Такие инициативы – это больше, чем спорт. Это синергия фронта и тыла. Это пример того, как гражданское общество объединяется вокруг армии, как через соревнования и взаимную поддержку мы строим новую, сильную Украину. Турнир в Мукачево еще раз показал: дух победы рождается там, где есть благодарность, единство и действие.