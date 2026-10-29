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Артефакты римской эпохи: в лесу на Буковине обнаружили вещи, которым 1800 лет
Ближайшие аналоги подобных вещей датируются преимущественно второй половиной II — первой половиной III века. Следовательно, этим вещам сегодня около 1800 лет.
На территории Цецинского леса — вблизи Черновцов — обнаружены артефакты римского времени, возраст которых составляет около 1800 лет.
Об этом говорится в сообщении на сайте Буковинского медицинского университета.
Среди находок — миниатюрная пряжка и декоративная фурнитура для ремня, которые могут раскрывать ранее недокументированные связи между местными общинами и римским миром.
Сначала местные жители не придали особого значения этим небольшим металлическим предметам, однако ученый, заметив остатки цветной эмали, сразу предположил, что находки могут иметь значительную историческую и археологическую ценность.
Особую ценность составляют два миниатюрных изделия, украшенных цветной выемчатой эмалью: пряжка размером 21×22 мм и декоративная ременная накладка. Вместе с ними обнаружены три небольшие круглые металлические бляшки, которые, вероятно, принадлежали к одному комплекту ременной гарнитуры.
На их вероятное римское происхождение указывают характерная техника украшения цветной выемчатой эмалью, особенности орнаментации и конструкции, которые имеют соответствия среди археологических находок римских провинций.
По одной из научных гипотез, ременная гарнитура могла принадлежать сарматскому воину-всаднику. В пользу такого предположения свидетельствуют распространение сарматских племен в Северо-Западном Причерноморье и соседних с Буковиной землях во II-III веках, использование ими римских предметов снаряжения, полученных через торговлю, военные контакты или в качестве трофеев, а также важная роль конницы в сарматской военной среде.
В настоящее время исследование находок продолжается. После завершения научной проработки артефакты передадут Черновицкому областному краеведческому музею, где их будут хранить как часть археологического наследия Буковины.
Напомним, во время раскопок в Египте археологи обнаружили уникальный артефакт времен могущественных фараонов, способный раскрыть точное расположение легендарного города, столетиями считавшееся безвозвратно утраченным.