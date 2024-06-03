Артем Сытник покидает пост заместителя председателя НАПК: что известно

12 мая 2022 года Сытник был назначен заместителем председателя НАПК.

В понедельник, 3 июня, Артем Сытник покинул свой пост заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что 12 мая 2022 он был назначен заместителем председателя НАПК. Сытник отвечал за следующие направления:

координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;

финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Напомним, НАПК проверило декларации трети руководства ТЦК.

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