Артем Сытник покидает пост заместителя председателя НАПК: что известно

12 мая 2022 года Сытник был назначен заместителем председателя НАПК.
В понедельник, 3 июня, Артем Сытник покинул свой пост заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 12 мая 2022 он был назначен заместителем председателя НАПК. Сытник отвечал за следующие направления:
- координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
- финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Напомним, НАПК проверило декларации трети руководства ТЦК.
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