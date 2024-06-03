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Артем Сытник покидает пост заместителя председателя НАПК: что известно

Артем Сытник покидает пост заместителя председателя НАПК: что известно

Заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник / Фото: УНИАН

12 мая 2022 года Сытник был назначен заместителем председателя НАПК.

В понедельник, 3 июня, Артем Сытник покинул свой пост заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 12 мая 2022 он был назначен заместителем председателя НАПК. Сытник отвечал за следующие направления:

  • координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины;
  • финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль выполнения актов законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Напомним, НАПК проверило декларации трети руководства ТЦК.

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