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Артиллеристов окккупантов ВСУ в плен брать не будут, а только расстреливать на месте: в ССО Украины рассказали, что отомстят за мирные города и убитых жителей

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Артиллеристов окккупантов ВСУ в плен брать не будут, а только расстреливать на месте: в ССО Украины рассказали, что отомстят за мирные города и убитых жителей

Управление ГСЧС в Харьковской области

В ССО уже есть на руках списки всех артиллеристов оккупантов.

Силы специальных операций Украины передали поздравление артиллеристам оккупантов. Они сообщили, что их в плен брать не будут, а будут расстреливать на месте из-за разрушенных городов и убитых мирных жителей.

Об этом говорится на странице ССО.

"Информация о вас – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных российских артиллеристов больше не будет. Никакого пощады, ни одно "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет не имеет значения: командир, водитель, заряжающий наводчик — будут зарезаны как свиньи. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!", — написали обращение ССО.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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