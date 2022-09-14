Артиллеристы ВСУ нанесли удары по 9 пунктам управления оккупантов, а силы ПВО уничтожили 2 вражеских самолета и вертолет

За прошедшие сутки украинские пилоты нанесли удары по вражеским пунктам управления, а подразделения ПВО "минуснули" 2 вражеских самолета.

Об этом сообщают в Генштабе.

За прошедшие сутки для поддержания действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, подразделения ПВО ВСУ по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

"Подразделения Ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов уточняются", — добавили в Генштабе.

Напомним, на юге Украины удалось уволить 13 населенных пунктов. Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.

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