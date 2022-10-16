Артиллерия ВСУ на Запорожье изрядно помолотила россиян и их технику: более сотни захватчиков "выведено из строя"

В Запорожской области артиллерия ВСУ точечно попала в месторасположение россиян и вражеские склады.

ВСУ в Запорожской области поколотили оккупантов в захваченных населенных пунктах. В результате из рядов ВС РФ "выбыла" по меньшей мере сотня россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Генштаб получил уточненную информацию о потерях РФ после отличной работы украинской артиллерии.

"В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в селе Марфополь Запорожской области уничтожен состав боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В городе Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В городе Пологи — до 30 раненных оккупантов. В Камянке. -Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.

Напомним, что эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль территорию Запорожской области.

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