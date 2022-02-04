Артиллерийский тягач переоборудовали в снегоуборщик: под Харьковом дороги чистят "танком" (видео)

Более полугода водитель службы автодорог Харьковщины чинил артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги.

В Харьковской области придумали надежный способ расчистки дорог от снега. Здесь переоборудовали гусеничный тягач на снегоуборщик. Над этим работал в свои выходные один из водителей автодора.

Об этом рассказывает "Суспільне".

Более полугода в свои выходные водитель службы автодорог Харьковской области Песочинского филиала Сергей Лукьяненко чинил артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги там, где другая дорожная техника не пройдет.

От главного механика мужчина случайно узнал, что в гараже предприятия без дела стоит сломанный артиллерийский тягач 1959 выпуска. Сергей в шутку предложил его починить – руководство сначала его предложение не приняло во внимание, а потом согласилось.

"Однажды эта идея немного заглохла. А потом наступает весна, я встречаю Андрея Николаевича и говорю: "Андрей Николаевич, а где же танк?" И он так с психами: "Все, давай, везу". И вы знаете, вскоре привозит "танк", — рассказывает Сергей Лукьяненко.

"Танк" Сергей чинил в выходные и это длилось более полугода. Мужчина установил на тягаче отвал, чтобы чистить снег, новый двигатель с трактора и перекрасил. До этого он уже более 20 лет чинил разные авто, но с таким "агрегатом" встретился впервые.

"Вот рождается художник, он берет и пишет картины — Пикассо, Малевич. Родились, такие как Бах, Бетховен — они писали музыку. А я рисую ломом", — говорит мастер.

Несколько месяцев назад машину впервые завели. Раньше ее использовали для тушения пожара. Сейчас зимой ее планируют использовать для расчистки снега, а летом — как тягач.

"Она выкорчевывала деревья, пеньки, разчищала дорогу. Если в мороз, то я вообще не вижу предела ее метража. Она просто туннель будет себе рыть, и все. Снег будет осыпаться вокруг. Мы можем даже просто сделать пункт обогрева на нем", – рассказывает Сергей.

На тягаче осталось установить проблесковые маячки и фары и его запустят в эксплуатацию. Такая машина – единственная в области.

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