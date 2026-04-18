Белорусские военные

Обстрел артиллерии со стороны Беларуси по Украине вполне может произойти. Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко прекрасно понимает, какую цену он заплатит в случае такой атаки.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в комментарии «24 Каналу».

По его словам, в случае такого обстрела важным будет то, будет ли это определено как акт агрессии или как просто провокация.

Гетман напомнил, что украинская власть уже предупредила непосредственно самого Лукашенко, что в случае признания Беларуси агрессором, согласно резолюциям ООН, Украина может принять меры для своей безопасности.

Он отметил, что Лукашенко прекрасно видит, как украинские дроны летят по России и понимает, что аналогичные удары по Беларуси будут еще более разрушительными.

«Россияне не могут справиться с нашими ударами. А ПВО Беларуси значительно хуже, а расстояние — значительно ближе. Значит удары будут еще мощнее», — сказал Гетьман.

Эксперт считает, что полноценно вступить в войну против Украины белорусский диктатор не решится.

«На границе с Беларусью есть довольно небольшое количество мест, где можно проехать тяжелой техникой. Эти участки неплохо укреплены и заминированы. Поэтому шансы продвинуться к украинским городам оттуда равны нулю. Да и сразу по Беларуси полетит мощный ответный удар», — подчеркнул он.

Угроза из Беларуси — что известно

Напомним, командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.

Недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.

По информации военных аналитиков, Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о повышении активности вооруженных сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.