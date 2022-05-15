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Артподразделения ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии РФ, из которой обстреливали населенные пункты

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Артподразделения ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии РФ, из которой обстреливали населенные пункты

ФОТО: сундуки с видео

Артподразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.

Отмечается, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оккупанты пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Последствия "охоты" поражают:

– РСЗО БМ-21 “Град” – две единицы;

– РСЗО БМ-27 “Ураган” – одна единица;

– радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

– более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

– место хранения боеприпасов;

Напомним, украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Украинские защитники сбили его в небе над Луганщиной.

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