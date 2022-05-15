Артподразделения ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии РФ, из которой обстреливали населенные пункты

Артподразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины обнаружили и ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии российских оккупантов.
Отмечается, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оккупанты пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам Украины.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Последствия "охоты" поражают:
– РСЗО БМ-21 “Град” – две единицы;
– РСЗО БМ-27 “Ураган” – одна единица;
– радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
– более пяти единиц транспортной автомобильной техники;
– место хранения боеприпасов;
Напомним, украинские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Украинские защитники сбили его в небе над Луганщиной.
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