ARTWINERY выпустила лимитированную свадебную коллекцию игристых

К свадебному сезону 2021 компания ARTWINERY презентовала лимитированную коллекцию игристых вин. Старт продаж начинается с игристого №1 в Украине – Артемовского полусладкого, которое можно будет персонализировать под себя.

АРТЕМІВСЬКЕ Wedding Edition и ARTWINE LOVE STORY будут выпущены в ограниченном количестве и доступны к продажи только в интернет-магазине производителя https://artwinery.com.ua/

"Несмотря на картинные ограничения, свадебный сезон в этом году в самом разгаре. Ну а какая свадьба без игристого? Поэтому мы дополнили наш традиционный портфель лимитированной тематической коллекцией. В нее вошли самые популярные игристые на любой вкус и кошелек. Кроме уникального дизайна, мы также добавили изюминку – возможность персонализации бутылки, чтобы молодожены смогли создать свое уникальное свадебное игристое", - прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор компании.

Как сообщают в компании, АРТЕМОВСКОЕ полусладкое является самым продаваемым в Украине. А его свадебный аналог "АРТЕМІВСЬКЕ Wedding Edition" уникально как вкусовыми характеристиками, т.к. более длительной выдержки, так и своим внешним видом. Кроме праздничного дизайна, бутылка с легкостью может превратиться именно в ваше персональное игристое благодаря стилизованным стикерам. Веселые выражения о современной любви и даже инициалы легко клеятся на саму бутылку или другие поверхности.

"Потребитель становится более требовательными день ото дня. Несомненно, во главе остается качество продукта, но и внешний вид также важен. Одним из трендов современности являются персонализированные продукты. Так, родилась идея дать возможность потребителю добавить на бутылку игристого что-то от себя, - прокомментировала Надежда Швец, директор по маркетингу.

Наша новая коллекция даст возможность добавить свадьбе или девичнику своей уникальности. Также такое игристое может стать отличным подарком", - добавила она.

Напомним, что ранее производитель объявил о старте сезона собственных новинок и уже презентовал рынку Prosecco Vittorio и новую линейку фруктовых игристых Bubble Fruit.

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