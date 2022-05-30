Ас и снайпер в одном лице: боец НГУ в третий раз за месяц сбил вражеский самолет в Запорожской области

Ас и снайпер в одном лице: боец НГУ в третий раз за месяц сбил вражеский самолет в Запорожской области

В Запорожской области нацгвардеец сбил третий вражеский самолет за месяц.

Военнослужащий срочной службы Нацгвардии Украины метким выстрелом из ПЗРК "минуснул" вражеский Су-25.

Об этом сообщают запорожские СМИ.

"Снова боец 9-го полка НГУ сбил Су-25. Уже третий. Один и тот же боец", — говорится в сообщении.

Так в начале мая стало известно, что срочник НГУ, находясь на боевом дежурстве в Запорожской области, умело использовал ПЗРК "ИГЛА" и попал им по российскому самолету. "Птичка" приземлилась вместе с пилотом.

23 мая тот же боец во второй раз сбил российский Су-25 в Запорожской области.

И вот стало известно, что срочник попал во вражеский "Грач" в третий раз.

Напомним, что военнослужащий ВСУ в свой день рождения сделал себе и украинцам отличный подарок — сбил вражеский вертолет К-52. Удачный выстрел из ПЗРК "Игла" был произведен 21 апреля на территории Запорожской области.

Читайте также: