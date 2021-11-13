Асфальт будущего: в Киеве прошла выставка инновационных технологий

На форуме заказчики и поставщики заключают сделки, изучают рынок и его новинки.

10-12 ноября состоялся 19-й международный форум по строительству, эксплуатации и проектированию автомобильных дорог и мостов. Форум АВТОДОРЕКСПО – это главное событие украинской отрасли строительства дорог, составляющей которой является зрелищная международная выставка и крупная научно-практическая конференция.

“Наша компания является постоянным участником подобных форумов и это не исключение. Современные потребности в строительстве или реконструкции мостов и дорог требуют от нас современных решений, мы перенимаем опыт ведущих стран мира в этой области и привлекаем при необходимости лучших иностранных специалистов, которые делятся с нами опытом и новейшими технологиями, которые сейчас используются на дорожном покрытии в США и Арабских Эмиратах. Технологии, уже сегодня использованные нашей компанией на важных дорожных объектах Украины, подтверждают необходимость внедрения новых стандартов дорожного покрытия, это обусловлено как погодными условиями, так и в разы увеличенным количеством транспортных средств на дорогах Украины. Сегодня у нас есть все необходимые возможности для реализации новых технологий на самых масштабных дорожных объектах страны”, — сказал основатель ООО “Тринити-групп” Валерий Сыровацкий.

Здесь вживую демонстрируется спецтехника, оборудование и материалы мировых и отечественных производителей для ремонта, строительства и обслуживания дорог и мостов. Следовательно, форум – это площадка, где заказчики и поставщики заключают сделки, изучают рынок и его новинки, общаются с первыми лицами отрасли, пополняют свои знания.

“АВТОДОРЕКСПО – это не просто международная выставка дорожной техники. Это форум и одновременно площадка для коммуникации поставщиков и производителей, заказчиков и подрядчиков. Это место для обсуждения всех реальных тенденций, новейших технологических ноу-хау, а также путей развития отрасли”, — отметила коммерческий директор ООО “Тринити-групп” Ирина Хмара.

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