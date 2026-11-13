Асимметричные действия против врага: Хмара усиливает защиту украинского неба — эксперт

Министр обороны Украины Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

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Благодаря комплексным мероприятиям от министра обороны Евгения Хмары, Украина развивает эшелонированную систему ПВО.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

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Как Украина развивает эшелонированную ПВО и изменяет тактику защиты неба

Эксперт акцентирует, что за последний месяц вырос уровень ущерба шахедам: реактивные шахеды уже сбивают с эффективностью 83%, а обычные 91%.

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«Благодаря чему это стало возможным? Хмара сделал приоритетом развитие системы эшелонированной обороны ПВО. ЗРК малого и среднего радиуса действия, истребительная авиация, подавление РЭБ — это то, что наиболее эффективно действует против реактивных дронов россиян», — пишет политолог.

Черненко подчеркивает, что параллельно с переговорами о ракетах для Patriot Украина действует асимметрично в защите своего неба.

«За последний период в России было уничтожено 12 баллистических установок, которыми враг терроризировал украинские города. Именно опыт проведения спецопераций Хмары в СБУ позволяет сегодня вводить асимметричные мероприятия по поражению пусковых установок. Еще один антибалистический асимметричный шаг: усиление ударов по российским военным предприятиям, производящим компоненты для баллистики врага. Больше наших ударов — меньше российских ракет», — отмечает экс-нардеп.

Черненко напоминает, что на днях состоялись важные переговоры с Норвегией и Нидерландами по поводу 20-мм боеприпасов для F-16 и усиления ЗРК NASAMS.

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«Украина ожидает этих поставок для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. И это те партнеры, которые могут помочь нам уже сейчас», — резюмирует эксперт.

Ранее, во время выступления на Atlantic Future Forum Евгений Хмара отметил, что Минобороны масштабирует более дешевые средства противодействия массированным атакам: дроны-перехватчики, зенитно-артиллерийские модули и РЭБ.

Новые средства защиты неба и противодействие баллистике — последние новости

Российские атаки объединяют все большее число типов воздушных целей, в том числе реактивные беспилотники. 10 ноября РФ применила против Украины 155 ударных дронов, из которых 97 были реактивными. ПВО уничтожило или подавило 124 беспилотника. Дополнительным средством противодействия таким угрозам могут стать разгоняемые до 400 км/ч перехватчики: один из таких аппаратов уже опробовали в Украине.

Отдельный вызов для украинских ПВО — баллистические ракеты, для перехвата которых нужны дефицитные боеприпасы PAC-3 к Patriot. 11 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает таких ракет, ведь партнеры направляют часть запасов на Ближний Восток. В то же время Украина и несколько европейских стран приступили к созданию новой системы защиты от ракет Freyja, координатором проекта стала Дания.

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Параллельно Силы обороны пытаются ослаблять российские возможности наносить баллистические удары, поражая средства запуска ракет. 30 октября украинские военные ударили по пусковой установке «Искандер-М» во время перегрузки ракет в Курской области РФ. В Генштабе подчеркнули, что поражение таких установок уменьшает способности российской армии атаковать украинские города баллистикой.

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