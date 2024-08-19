"Аскания-нова больше нет": Прокудин рассказал, что оккупанты сделали с заповедником

Оккупанты вошли в заповедник 20 марта 2023 года.
Россияне превратили заповедник "Аскания-Нова" в руины.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в интервью "РБК-Украина".
"Повсюду, где ступает нога русского солдата — все превращается в руины. Так произошло и с заповедником "Аскания-Нова ", — отметил он.
Кроме того, оккупанты продолжают вывозить животных в Крым и в Россию.
"Да, это правда, они его уничтожают. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — рассказал Прокудин.
Отметим, что в заповедник оккупанты вошли 20 марта 2023 года. Они даже внесли его в свой "реестр".
Ранее мы писали, что из "Аскании-Нови" в Ростовскую область оккупантами было вывезено семь особей редких видов животных.
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