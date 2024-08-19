"Аскания-нова больше нет": Прокудин рассказал, что оккупанты сделали с заповедником

Россияне превратили заповедник "Аскания-Нова" в руины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в интервью "РБК-Украина".

"Повсюду, где ступает нога русского солдата — все превращается в руины. Так произошло и с заповедником "Аскания-Нова ", — отметил он.

Кроме того, оккупанты продолжают вывозить животных в Крым и в Россию.

"Да, это правда, они его уничтожают. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", — рассказал Прокудин.

Отметим, что в заповедник оккупанты вошли 20 марта 2023 года. Они даже внесли его в свой "реестр".

Ранее мы писали, что из "Аскании-Нови" в Ростовскую область оккупантами было вывезено семь особей редких видов животных.

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