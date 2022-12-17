Ассоциация городов Украины надеется, что Зеленский ветирует закон №5655: петиция набрала более 42 000 голосов

Петиция на ветирование проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины.

Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении права вето относительно принятого Верховной Радой Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" №5655 от 11.06.2021.

Об этом сообщается на сайте АГУ.

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"Считаем, что принятая редакция противоречит задекларированным целям законопроекта и требует существенной доработки. Обращаемся к Вам с просьбой применить предоставленное Вам п. 30 ст. 106 Конституции право вето относительно проекта закона №5655 и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины", — идет речь. в заявлении.

В АГУ отмечают, что действующей редакцией закона уничтожается идея электронной системы регулирования градостроения, поскольку отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона. Также этот закон легализует и стимулирует самовольное строительство, поскольку при признании судом незаконности строительства его стоимость должна быть возмещена из местного бюджета. А незаконное строительство, осуществленное до вступления в силу закона, легализуется. Монополизируется допуск на рынок. А исключительно государственная функция контроля и надзора за застройщиками передается бизнесу. В то же время возможности контроля со стороны местного самоуправления и общественности ограничиваются.

"Общественность лишается прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а следовательно, увеличивается количество конфликтов между общественностью и застройщиками. Нарушаются минимум 5 положений Конституции и создается ряд противоречий с Гражданским кодексом", — подчеркивают в АГУ.

Ассоциация городов также напоминает, что петиция на ветирование проекта закона №5655 через несколько часов после его голосования в Верховной Раде набрала 25 тысяч голосов, впервые в истории Украины. А на момент обнародования заявления петиция собрала более 42 тысяч подписей. Ряд замечаний к законопроекту высказали Главное юридическое управление ВР, Министерство культуры и информполитики, Министерство аграрной политики и продовольствия, Нацагентство по предотвращению коррупции и другие общественные организации и учреждения.

"Представители местного самоуправления надеются на поддержку Президента Украины и сохранение в Украине всех достояний децентрализации, достигнутых за прошлые годы", — отмечают в АГУ.

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