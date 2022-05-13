Астрология и визаж: Арестович регистрирует фамилию как торговую марку для сотен видов услуг

Астрология и визаж: Арестович регистрирует фамилию как торговую марку для сотен видов услуг

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович решил зарегистрировать свою фамилию как торговую марку – ТМ Арестович, Олексій Арестович и Алексей Арестович.

Под этими наименованиями Арестович планирует предоставлять сотни видов услуг. Заметим, что заявка на регистрацию ТМ была подана 1 апреля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Укрпатента,написал в Сети партнер юридической компании Mentors Law Firm Максим Попов.

Смотря на заявки, Арестович планирует предоставлять под своим именем следующие услуги:

консультации в сфере бизнеса и рекламы;

страховые и денежные сервисы;

развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий;

медицинские и ветеринарные услуги; услуги в сфере сельского хозяйства;

юридические и персональные сервисы.

Представительницей советника главы ОП при подаче заявок в Укрпатент была Андреева Елена Викторовна. Человек с таким именем фигурирует в базе YouControl как владелец и директор "Юридично-экспертной компании ей пиел патентс".

"Представительница Арестовича решила не выбирать конкретные услуги, а скопировать весь список. Поэтому Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать под залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство", — написал Попов.

Он обратил внимание на еще один интересный факт для юристов по интеллектуальной собственности: к описанию 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары. Юрист предположил, что это попытка сэкономить на сборах.

Напомним, ранее Арестович поделился рисунком своего маленького сына Александра, изобразившего отца.

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