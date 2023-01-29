Астрономические средства: аналитики подсчитали, во сколько обойдется "закрыть небо" над Украиной истребителями F-16

Одна эскадрилья – это 12 машин, в одной бригаде – 3 эскадрильї, в общей сложности речь должна идти о 180 самолетах.

Пяти авиационных бригадах для полноценной защиты неба Украины, а речь идет о 180 истребителях, обойдется ориентировочно в 29,25 млрд долларов. А с самолетами ДРЛВ и воздушными танкерами идет речь о 32,3 млрд долларов.

Такие подсчеты приводят аналитики Defence Express.

Напомним, что спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что для надежной защиты необходимо "по меньшей мере 5 бригад, в каждой три эскадрильи — это было бы такое количество самолетов, которое сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с системами ПВО такого огромного государства как Украина". Авторы издания добавляют, что одна эскадрилья – это 12 машин, в одной бригаде – 3 эскадрильї, в общей сложности речь должна идти о 180 самолетах.

Также к пяти авиационным бригадам необходимо добавить важный компонент их боевой эффективности — самолеты ДРЛВ. Речь идет о GlobalEye от Saab. Такой самолет стоил для Швеции около 355,5 млн. долларов, о чем свидетельствует контракт за 2022 год от шведских воздушных сил. Еще пять GlobalEye – 1,77 млрд долларов.

Кроме ДРЛВ необходимо еще закупить воздушные танкеры. На рынке такие самолеты, как Airbus A330 MRTT стоят около 330 млн долларов. То есть за пять таких машин еще 1,3 млрд долларов. В общей сложности получается 32,3 млрд долларов.

"В случае Украины цены реального контракта будут еще больше, потому что речь будет идти о значительно большей пропорции в стоимости контракта вооружения, которое необходимо закупать полностью, в то время, когда у Финляндии и так есть запасы ракет и бомб под западные машин", — говорится на сайте издания.

Аналитики Defence Express отмечают, что это лишь расходы на закупку, потому что эксплуатация самолетов также предусматривает текущие расходы, а также проведение их модернизации и ремонта.

Напомним, политический обозреватель США назвал два ключевых фактора по принятию положительного решения США передать Украине современные истребители F-16.

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