"Астрономические цифры": эксперт заявил о рекордных потерях россиян в районе Купянска

Потери РФ / © Associated Press

Соотношение потерь русских войск в районе Купянска может составлять 1 к 27 в пользу Сил обороны Украины. Это астрономическая цифра.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

По его словам, такие показатели нетипичны для боевых действий. Обычно во время обороны соотношение потерь составляет примерно 1 к 6–8, а в условиях городских боев — около 1 к 3.

«Это астрономическая цифра. Но здесь мы видим 1 до 27. Причина — враг был фактически отрезан от линий снабжения», — объяснил эксперт.

Нарожный отметил, что Силы обороны Украины имеют отлаженную логистику в этом районе, тогда как российские войска вынуждены обеспечивать себя преимущественно с помощью беспилотников.

По его словам, российские подразделения оказались в условиях острого дефицита пищи и ресурсов и не могут даже разжечь огонь, ведь это сразу приводит к их выявлению и поражению.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях российские силы методически уничтожаются с помощью дронов, стрелкового оружия, артиллерии и ударов по реактивным системам залпового огня, в частности HIMARS.

«Контролировать город без нормально выстроенной логистики практически невозможно. Это уже из области фантастики», — подытожил Нарожный.

Ранее мы писали о том, что армия РФ попала в свита около Купянска. Да, российские подразделения, окруженные в Купянске на Харьковщине, постепенно уничтожаются.

По данным ВСУ, в Купянске находилось около 80 российских военных. Впрочем, ежедневно их потери составляют от трех до пяти человек. И для полного завершения зачистки, говорят военные, нужно еще совсем немного времени.