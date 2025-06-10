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Астрономы впервые увидели, как рождается планета-гигант — уникальное фото
Телескоп VLT в Чили получил уникальный снимок рождения планеты-гиганта — она больше Юпитера и находится в 430 световых годах от Земли.
Астрономам удалось сделать редкое фото момента рождения гигантской планеты, которая больше Юпитера.
Об этом сообщило издание Live Science.
Она формируется вокруг молодой звезды 2MASSJ1612, расположенной в 430 световых годах от Земли. Уникальный снимок сделали с помощью сверхмощного телескопа VLT в Чили.
На изображении виден протопланетный диск из газа и пыли, который по форме напоминает космический глаз. Внутри диска заметно темное кольцо — это, по словам ученых, следствие гравитационного воздействия новорожденной планеты. Ее размеры, вероятно, в 11 раз превышают Землю.
Ученые отмечают, что наблюдение за таким ранним этапом формирования планеты — большая редкость. Окончательно подтвердить ее существование планируют с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба.
Еще раньше астрономы заметили разрыв в диске звезды, который свидетельствовал о возможном образовании планеты. Новые детальные кадры также показали спиральные структуры — они свидетельствуют о том, что планета уже влияет на окружающую среду.
Полученные наблюдения согласуются с теоретическими моделями, что подтверждает правильность предположений ученых.
Напомним, ученые открыли новую «суперземлю» в зоне, пригодной для жизни.