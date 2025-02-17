Атака беспилотника на ЧАЭС: что происходит на станции и есть ли угроза выброса радиации

Спасатели до сих пор ликвидируют последствия атаки БПЛА.
Спасатели отреагировали на информацию в Сети об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции, которую на днях атаковали российские беспилотники, и якобы выброс радиации.
На официальной странице Министерства внутренних дел появилось заявление.
В МВД отмечают, что появившаяся на различных ресурсах информация не соответствует действительности. В настоящее время на территории ЧАЭС идет операция по ликвидации последствий российской атаки.
Отмечается, что спасатели фиксируют только три ячейки тления утеплителя кровли. Их, подчеркивают в МВД, своевременно обнаружили с помощью дронов с тепловизорами.
"Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными.
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