Атака беспилотника на ЧАЭС: что происходит на станции и есть ли угроза выброса радиации

Спасатели до сих пор ликвидируют последствия атаки БПЛА.

Спасатели отреагировали на информацию в Сети об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции, которую на днях атаковали российские беспилотники, и якобы выброс радиации.

На официальной странице Министерства внутренних дел появилось заявление.

В МВД отмечают, что появившаяся на различных ресурсах информация не соответствует действительности. В настоящее время на территории ЧАЭС идет операция по ликвидации последствий российской атаки.

Отмечается, что спасатели фиксируют только три ячейки тления утеплителя кровли. Их, подчеркивают в МВД, своевременно обнаружили с помощью дронов с тепловизорами.

"Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными.

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