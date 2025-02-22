Атака беспилотника на Чернобыльскую АЭС: какая ситуация с радиацией (фото)

По состоянию на 22 февраля на Чернобыльской АЭС, объект "Укрытие" которой на днях атаковали российские дроны, ситуация контролируется

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия и ликвидации одной ячейки тления с северной стороны арки. Кроме того, специалисты осуществляют постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров.

"Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы для населения нет", — подчеркнули спасатели.

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Последствия атаки дронов РФ на ЧАЭС / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки дронов РФ на ЧАЭС / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, ночью на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными. Возник пожар.

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