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Атака беспилотника на Москву и угроза баллистики для некоторых областей: главные новости ночи 26 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2918
Время на прочтение
1 мин
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Атака беспилотника на Москву и угроза баллистики для некоторых областей: главные новости ночи 26 августа 2023 года

Воздушная тревога несколько раз за ночь охватывала ряд украинских регионов

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 августа 2023:

  • Киеву и нескольким украинским областям угрожала враждебная баллистика Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Была угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях .
  • В Москве задерживали рейсы на вылет и на прилет: столицу РФ атаковал беспилотник Читать далее –>
  • В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2918
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