Атака беспилотника на Москву и угроза баллистики для некоторых областей: главные новости ночи 26 августа 2023 года

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Главные новости ночи 26 августа 2023:
- Киеву и нескольким украинским областям угрожала враждебная баллистика Читать далее –>
- Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Была угроза применения баллистического вооружения в нескольких областях .
- В Москве задерживали рейсы на вылет и на прилет: столицу РФ атаковал беспилотник Читать далее –>
- В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотника на Москву Читать далее –>
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