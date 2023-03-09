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Атака беспилотниками на Житомирщину: 150 тысяч жителей остались без электричества

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
430
Время на прочтение
1 мин
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Атака беспилотниками на Житомирщину: 150 тысяч жителей остались без электричества

Фото: УНИАН

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

На Житомирщине в результате удара беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры почти 150 тысяч абонентов не имеют электроэнергии. На месте атаки возник пожар.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Сегодня ночью враг нанес удар по Житомирщине дронами камикадзе. Был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения почти 150 тысяч абонентов", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области. Также после ликвидации возгорания потребителей будут переключать на резервные линии питания.

Напомним, по словам городского головы Житмира Сергея Сухомлина, ситуация сложная. Предварительно никто из людей не пострадал. В городе пока нет воды, а также света в большинстве домов.

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Дата публикации
Просмотры
430
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