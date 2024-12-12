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Атака беспилотников на Грозный и увеличение количества жертв российского удара в Запорожье: главные новости ночи 12 декабря 2024 года

Атака беспилотников на Грозный и увеличение количества жертв российского удара в Запорожье: главные новости ночи 12 декабря 2024 года

Поиск людей в Запорожье продолжается / Фото: t.me/s/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Грозном прогремели взрывы — соцсети Читать далее –>
  • 4 раненых: Кадыров прокомментировал взрывы в Грозном Читать далее –>
  • Трамп планирует кардинально изменить политику США в течение нескольких часов после вступления в должность — Reuters Читать далее –>
  • Трамп пригласил китайского президента на инаугурацию — СМИ Читать далее –>
  • В Запорожье выросло количество погибших в результате вражеского удара Читать далее –>

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