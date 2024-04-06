Атака беспилотников на Харьков и пуски вражеских ракет: главные новости ночи 6 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие Читать далее –>
- Россияне снова ударили по Харькову беспилотниками: что известно Читать далее –>
- Состоялись пуски ракет по вражеской стратегической авиации — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Украину охватила масштабная тревога: вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Читать далее –>
- В Киевской области работало ПВО Читать далее –>
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