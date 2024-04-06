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Атака беспилотников на Харьков и пуски вражеских ракет: главные новости ночи 6 апреля 2024 года

Атака беспилотников на Харьков и пуски вражеских ракет: главные новости ночи 6 апреля 2024 года

Фото иллюстративное: россияне доставили хлопоты украинцам сегодня ночью / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие Читать далее –>
  • Россияне снова ударили по Харькову беспилотниками: что известно Читать далее –>
  • Состоялись пуски ракет по вражеской стратегической авиации — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Украину охватила масштабная тревога: вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Читать далее –>
  • В Киевской области работало ПВО Читать далее –>

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