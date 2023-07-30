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Атака беспилотников на Москву и ракетный обстрел Сум: главные новости ночи 30 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3487
Время на прочтение
1 мин
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Атака беспилотников на Москву и ракетный обстрел Сум: главные новости ночи 30 июля 2023 года

Россияне обстреляли Сумы / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 июля 2023 года:

  • Москву атаковал неизвестный беспилотник Читать далее –>
  • Мэр Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украинские беспилотники" Читать далее –>
  • Последствия атаки беспилотников на Москву: закрытый аэропорт и эвакуация людей Читать далее –>
  • Атака беспилотников на Москву: реакция Минобороны России Читать далее –>
  • Погибли и ранены, выбиты стекла и поврежден православный храм: последствия ракетной атаки на Сумы Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3487
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