Атака беспилотников на Москву и ракетный обстрел Сум: главные новости ночи 30 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 июля 2023 года:
- Москву атаковал неизвестный беспилотник Читать далее –>
- Мэр Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украинские беспилотники" Читать далее –>
- Последствия атаки беспилотников на Москву: закрытый аэропорт и эвакуация людей Читать далее –>
- Атака беспилотников на Москву: реакция Минобороны России Читать далее –>
- Погибли и ранены, выбиты стекла и поврежден православный храм: последствия ракетной атаки на Сумы Читать далее –>
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