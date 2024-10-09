Атака беспилотников на РФ и кружение дронов в Украине: главные новости ночи 9 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Во временно оккупированном Крыму звучала сирена: что произошло Читать далее –>
- В российском Ейске раздались взрывы Читать далее –>
- В России – беспокойная ночь: в регионах массово жалуются на атаку беспилотников Читать далее –>
- Ночью в Украине работали силы ПВО: где было громко читать дальше –>
- В Киевской области работали силы ПВО Читать далее –>
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