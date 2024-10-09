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Атака беспилотников на РФ и кружение дронов в Украине: главные новости ночи 9 октября 2024 года

Атака беспилотников на РФ и кружение дронов в Украине: главные новости ночи 9 октября 2024 года

Ночью было неспокойно / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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