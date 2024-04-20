Атака беспилотников на РФ и взрывы в Сумах и Запорожье: главные новости ночи 20 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Сумах раздались взрывы: что произошло Читать далее –>
- В Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру Читать далее –>
- Белгородщина подверглась атакам беспилотников, есть погибшие Читать далее –>
- В Смоленской области РФ в результате атаки дронов начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса Читать далее –>
- Украина снова покраснела: в Запорожье прогремели взрывы Читать далее –>
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