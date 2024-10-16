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Атака беспилотников на Украину и наступление врага: главные новости ночи 16 октября 2024 года

Атака беспилотников на Украину и наступление врага: главные новости ночи 16 октября 2024 года

Дождитесь отбоя / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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