Атака беспилотников на Украину и наступление врага: главные новости ночи 16 октября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг запустил ударные беспилотники: "покраснела" почти вся Украина Читать далее –>
- В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод Читать далее –>
- В районе Селидового ситуация остается очень тяжелой — военный обозреватель Читать далее –>
- Враг оккупировал Островское — Deep State Читать далее –>
- Ночью в Украине кружили беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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