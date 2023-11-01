Атака беспилотников, взрывы, работа ПВО и воздушная тревога в Крыму: главные новости ночи 1 ноября 2023 года

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Главные новости ночи 1 ноября 2023:
- В Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой области сработало ПВО Читать далее –>
- В Хмельницкой области прозвучали звуки новых взрывов Читать далее –>
- Львовщине и Тернопольщине угрожали ударные беспилотники Читать далее –>
- Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации Читать далее –>
- Крымский мост перекрыт: в Севастополе раздается воздушная тревога Читать далее –>
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