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Атака беспилотников, взрывы, работа ПВО и воздушная тревога в Крыму: главные новости ночи 1 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Атака беспилотников, взрывы, работа ПВО и воздушная тревога в Крыму: главные новости ночи 1 ноября 2023 года

Под утро в Севастополе звучала воздушная тревога / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 ноября 2023:

  • В Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой области сработало ПВО Читать далее –>
  • В Хмельницкой области прозвучали звуки новых взрывов Читать далее –>
  • Львовщине и Тернопольщине угрожали ударные беспилотники Читать далее –>
  • Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации Читать далее –>
  • Крымский мост перекрыт: в Севастополе раздается воздушная тревога Читать далее –>

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