Атака беспилотников, взрывы в Крыму и захват Внезапного: главные новости ночи 16 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киеве прогремели взрывы: названа причина Читать далее –>
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- Россияне перекрыли мост через Керченский пролив: вспыхнул пожар Читать далее –>
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