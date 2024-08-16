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Атака беспилотников, взрывы в Крыму и захват Внезапного: главные новости ночи 16 августа 2024 года

Атака беспилотников, взрывы в Крыму и захват Внезапного: главные новости ночи 16 августа 2024 года

В Крыму ночью было громко / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Дроны двигались по воздушному пространству Украины: детали Читать далее –>
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