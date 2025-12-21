Атака БпЛА: молдавские пограничники рассказали о работе КПП на границе с Украиной

Флаг Молдовы / © Unsplash

Два контрольно-пропускных пункта на молдавско -украинской границе перевели на специальный режим работы после атак российских беспилотников по югу Одесской области 18 и 19 декабря.

Об этом сообщает NewsMaker.

В Пограничной полиции Молдовы уточнили, что выезд из страны через пункт пропуска «Тудора» в направлении Белгород-Днестровского на Одесщине в настоящее время разрешен без ограничений. В то же время движение в сторону Одессы открыто исключительно для граждан Украины и транспорта массой до 7 тонн.

Также молдавские пограничники призвали граждан по возможности воздержаться от поездок в направлении Одессы.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что из-за пункта пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» выезд из Молдовы разрешен только гражданам Украины. Обязательным условием является вес транспортного средства — не более 7 тонн. По направлению Белгород-Днестровского ограничения не применяются.

