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Атака БпЛА на Харьков, Иран готовится к удару по Израилю: главные новости ночи 7 апреля 2024 года

Атака БпЛА на Харьков, Иран готовится к удару по Израилю: главные новости ночи 7 апреля 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове вражеский беспилотник попал в дом — Терехов Читать далее –>
  • Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета: что произошло Читать далее –>
  • Иран просит США "не мешать" наносить удар по Израилю — Bloomberg Читать далее –>
  • Россия регулярно использует химическое оружие против ВСУ — The Telegraph Читать далее –>
  • Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане — Reuters Читать далее –>

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