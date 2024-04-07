Атака БпЛА на Харьков, Иран готовится к удару по Израилю: главные новости ночи 7 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове вражеский беспилотник попал в дом — Терехов Читать далее –>
- Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета: что произошло Читать далее –>
- Иран просит США "не мешать" наносить удар по Израилю — Bloomberg Читать далее –>
- Россия регулярно использует химическое оружие против ВСУ — The Telegraph Читать далее –>
- Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане — Reuters Читать далее –>
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