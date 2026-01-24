ТСН в социальных сетях

Атака БпЛА на Харьков: известно о попадании в больницу, роддом и 10 пострадавших

В Харькове после ночной атаки ударных беспилотников зафиксировали разрушение гражданских объектов и раненых среди мирных жителей.

Обстрел Харькова

Обстрел Харькова / © MIL.IN.UA

В Харькове в результате массированной атаки вражеских ударных беспилотников пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В Немышлянском районе в результате вражеской атаки пострадала владелица жилья, в дом которой попал „шахед“. Также повреждены многие соседние дома», — говорится в сообщении Терехова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки известно о 10 пострадавших.

По предварительной информации враг атаковал город 25 ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.

