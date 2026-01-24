- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Харьков: известно о попадании в больницу, роддом и 10 пострадавших
В Харькове после ночной атаки ударных беспилотников зафиксировали разрушение гражданских объектов и раненых среди мирных жителей.
В Харькове в результате массированной атаки вражеских ударных беспилотников пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«В Немышлянском районе в результате вражеской атаки пострадала владелица жилья, в дом которой попал „шахед“. Также повреждены многие соседние дома», — говорится в сообщении Терехова.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеской атаки известно о 10 пострадавших.
По предварительной информации враг атаковал город 25 ударными беспилотниками.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 24 января прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 24 января осуществляет массированную атаку баллистическими, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками на Украину.