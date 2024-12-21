Атака БпЛА на Харьков: показали жуткие последствия прилета по многоэтажке (фото)

Вражеский "Шахед" попал между первым и вторым этажами.
Армия РФ вечером 20 декабря попала дроном в многоэтажку Харькова. Появились фотографии последствий.
Кадры обнародовал 24 Канал.
▶️ На YouTube-канале ГУ ГСЧС в Харьковской области можно просмотреть полное видео по этой ссылке: Харьков: 2 человека пострадали в результате атаки БпЛА
Как известно, пострадали не менее 6 человек.
Напомним, два российских БпЛА атаковали город поздно вечером 20 декабря. Загорелись пожары в многоэтажке и частном домовладении.
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