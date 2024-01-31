Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака БпЛА на Харьков, помощь Украине от США под вопросом: главные новости ночи 31 января 2024 года

Атака БпЛА на Харьков, помощь Украине от США под вопросом: главные новости ночи 31 января 2024 года

Белый дом / Фото: УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Мэр Харькова рассказал о последствиях атаки ударных БПЛА Читать далее –>
  • В Пентагоне прокомментировали передачу Украине бомб GLSDB Читать далее –>
  • Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы границы и помощь Украине могут разделить Читать далее –>
  • Израиль больше не выведет войска из Газы — Нетаньяху Читать далее –>
  • У Байдена прокомментировали "сомнения мировых лидеров", что США выделят помощь Украине Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация