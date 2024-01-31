Атака БпЛА на Харьков, помощь Украине от США под вопросом: главные новости ночи 31 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Мэр Харькова рассказал о последствиях атаки ударных БПЛА Читать далее –>
- В Пентагоне прокомментировали передачу Украине бомб GLSDB Читать далее –>
- Спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что вопросы границы и помощь Украине могут разделить Читать далее –>
- Израиль больше не выведет войска из Газы — Нетаньяху Читать далее –>
- У Байдена прокомментировали "сомнения мировых лидеров", что США выделят помощь Украине Читать далее –>
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