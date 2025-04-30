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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
851
Время на прочтение
1 мин

Атака БпЛА на Харьков, враг продвинулся на фронте: главные новости ночи 30 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 апреля 2025 года:

  • Трамп выступил по случаю 100 дней своего президентства: основные тезисы Читать далее –>

  • Враг оккупировал Сухую Балку в Донецкой области — DeepState Читать далее –>

  • Ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности Читать далее –>

  • В Харькове количество пострадавших возросло до 39 человек: среди них дети и беременная женщина Читать далее –>

  • Враг ночью атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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