Атака БпЛА на Киев: Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Соломенском районе

В Киеве обломки беспилотного летального аппарата вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

Он сообщил, что все соответствующие службы направляются на место происшествия.

"Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе — пожар в результате падения обломков дрона", — заявил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

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