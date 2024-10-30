Атака БпЛА на Киев: Кличко сообщил о взрыве и пожаре в Соломенском районе

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве обломки беспилотного летального аппарата вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.
Он сообщил, что все соответствующие службы направляются на место происшествия.
"Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе — пожар в результате падения обломков дрона", — заявил Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными беспилотниками.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.
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