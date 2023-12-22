Атака БпЛА на Киев, США могут передать Украине российские активы: главные новости ночи 22 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
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- США и Китай провели переговоры на уровне начальников штабов после долгого перерыва .
- В США подтвердили, что рассматривают возможность конфискации российских активов в пользу Украины .
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