Атака БпЛА на Киев, США могут передать Украине российские активы: главные новости ночи 22 декабря 2023 года

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США и Китай провели переговоры на уровне начальников штабов после долгого перерыва .

В США подтвердили, что рассматривают возможность конфискации российских активов в пользу Украины .

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