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Атака БпЛА на Киев, США могут передать Украине российские активы: главные новости ночи 22 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1862
Время на прочтение
1 мин
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Атака БпЛА на Киев, США могут передать Украине российские активы: главные новости ночи 22 декабря 2023 года

Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • Атака дронов на столицу: в КМВА показали последствия попадания в жилой дом (фото) Читать далее –>
  • На Хмельнитчине раздались взрывы: работает ПВО Читать далее –>
  • "Выжили и это главное": известный телеведущий в результате атаки на Киев остался без квартиры Читать далее –>
  • США и Китай провели переговоры на уровне начальников штабов после долгого перерыва .
  • В США подтвердили, что рассматривают возможность конфискации российских активов в пользу Украины .

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Дата публикации
Просмотры
1862
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