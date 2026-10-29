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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1383
Время на прочтение
1 мин

Атака БпЛА на Москву, Пентагон отказался расследовать сбои в работе Starlink: главные новости ночи 29 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Starlink

Starlink

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 октября 2026 года:

  • Москва под атакой беспилотников: самолеты из Турции развернули, аэропорты ограничили работу Читать далее –>

  • «Не все в Вашингтоне рады»: в России пожаловалась из-за визита Лаврова в США Читать далее –>

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