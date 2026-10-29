- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1383
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Москву, Пентагон отказался расследовать сбои в работе Starlink: главные новости ночи 29 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 октября 2026 года:
Москва под атакой беспилотников: самолеты из Турции развернули, аэропорты ограничили работу Читать далее –>
«Не все в Вашингтоне рады»: в России пожаловалась из-за визита Лаврова в США Читать далее –>
Переговоры США с Ираном: Вэнс и Трамп разошлись во взглядах по их возобновлению Читать далее –>
Пентагон отказался расследовать сбои Starlink в Украине: сенаторы возмущены Читать далее –>
«Синдром Кесслера»: эксперт объяснил, почему Россия боится уничтожить спутники Starlink Читать далее –>
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: