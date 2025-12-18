ТСН в социальных сетях

Украина
Атака БпЛА на Одесщину: поврежден жилой дом и образовательное учреждение, есть пострадавшие

В Одесском районе в результате ночной атаки вражеских беспилотников повреждена жилищная и образовательная инфраструктура, семь человек получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

© ТСН.ua

В Одесском районе в результате атаки вражеских БПЛА повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и в одном из образовательных учреждений. Возгорание в результате удара не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер .

По его словам, на месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки и обследующие повреждения.

Пока известно о семи пострадавших. Шестерым людям медицинскую помощь оказали на месте, еще один человек был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Глава ОВА призвал жителей области во время объявления воздушной тревоги находиться в укрытиях и ни в коем случае не находиться у окон.

Напомним, что продолжается дроновая атака РФ на Черкассы : есть повреждения инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

