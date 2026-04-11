Атака БпЛА на Одессу: попадание в частный дом

Российские беспилотники атаковали Одессу – зафиксировано попадание в частный дом, в городе продолжается тревога.

Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Российские оккупационные войска атаковали Одессу беспилотниками. Зафиксировано попадание в частный дом в одном из районов города.

Об этом сообщил начальник начальника Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В настоящее время вся информация о последствиях атаки уточняется.

В городе идет воздушная тревога. Местные власти призывают жителей находиться в укрытиях к отбою.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по поселку Балабино в Запорожском районе, в результате чего погиб человек .

Мы ранее информировали, что в Харьковской области раздалась серия взрывов на фоне атаки вражеских ударных беспилотников .

