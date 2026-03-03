ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
393
Время на прочтение
1 мин

Атака БпЛА на Полтаву: что известно о последствиях

Из-за атаки РФ на Полтавщину есть пострадавшие.

Автор публикации
Катерина Сердюк
ПВО

ПВО / © ТСН

Утром 3 марта на территории Полтавского района зафиксировано падение обломков вражеских БПлА. Есть потерпевшие.

Об этом написал руководитель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич.

Как детализировал чиновник, четыре человека получили травмы средней тяжести.

«Им оказывается вся необходимая помощь. Повреждены близлежащие здания. Все службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Жителей призывают находиться в безопасных местах к отбою.

Атака РФ по Украине — коротко

Ночью 3 марта 2026 Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога охватила ряд областей, в частности, Днепропетровщину, Сумщину, Одесщину и Харьковщину. Взрывы слышали в Апостоловом, Сумах, Черноморске и Харькове.

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. Фиксируют повреждения домов и автомобилей.

Громко было и в Николаеве — на город двигалась скоростная цель и «Шахед».

