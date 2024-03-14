Атака БпЛА на РФ, Shahed упал посреди Харькова: главные новости ночи 14 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Белгородской и Курской областях РФ заявили об атаке беспилотников Читать далее –>
- Беспилотник "шахед" упал в районе частных домов в Харькове — мэр Читать далее –>
- В Бундестаге рассказали о настоящих причинах, почему Шольц отказывается передавать Taurus Читать далее –>
- Удар БпЛА по многоэтажке в Сумах: увеличилось количество пострадавших Читать далее –>
- В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине Читать далее –>
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