Атака БпЛА на РФ, Shahed упал посреди Харькова: главные новости ночи 14 марта 2024 года

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В Белгородской и Курской областях РФ заявили об атаке беспилотников Читать далее –>

Беспилотник "шахед" упал в районе частных домов в Харькове — мэр Читать далее –>

В Бундестаге рассказали о настоящих причинах, почему Шольц отказывается передавать Taurus Читать далее –>

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В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине Читать далее –>

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