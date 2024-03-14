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Атака БпЛА на РФ, Shahed упал посреди Харькова: главные новости ночи 14 марта 2024 года

Атака БпЛА на РФ, Shahed упал посреди Харькова: главные новости ночи 14 марта 2024 года

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Белгородской и Курской областях РФ заявили об атаке беспилотников Читать далее –>
  • Беспилотник "шахед" упал в районе частных домов в Харькове — мэр Читать далее –>
  • В Бундестаге рассказали о настоящих причинах, почему Шольц отказывается передавать Taurus Читать далее –>
  • Удар БпЛА по многоэтажке в Сумах: увеличилось количество пострадавших Читать далее –>
  • В Палате представителей назвали дедлайн для одобрения помощи Украине Читать далее –>

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