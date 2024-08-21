Атака БпЛА на Украину и взрывы в РФ: главные новости ночи 21 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Пентагоне заявили, что РФ опрокидывает "небольшие силы" на Курщину Читать далее –>
- Взрывы на Хмельнитчине и работа ПВО в Киевской области: враг массированно атакует Украину БпЛА — карта тревог Читать далее –>
- Байден утвердил секретную ядерную стратегию США — NYT Читать далее –>
- Взрывы и пожар: в РФ заявили о ракетной атаке на Ростовщину (видео) Читать дальше –>
- В Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине Читать далее –>
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