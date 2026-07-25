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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

Атака БпЛА на Украину, обстрелы российских городов: главные новости ночи 25 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дрон-перехватчик

Дрон-перехватчик

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 июля 2026 года:

  • Белгород накрыла волна взрывов: появились подробности ночной атаки Читать далее –>

  • «Адские санкции» против России зависли: в США не могут договориться Читать далее –>

  • В ряде регионов России уже начался коллапс: экономист вскрыл детали Читать далее –>

  • В Кремле сделали опасную ставку: стало известно, сколько еще Путин готов воевать Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
757
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