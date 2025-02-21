Атака БпЛА на укрытие Чернобыльской АЭС: что с радиационным фоном

Специалисты осуществляют постоянный мониторинг территории.
По состоянию на утро 21 февраля ситуация на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС, которая была атакована российскими беспилотниками, находится под контролем. Радиационный фон на промышленной площадке станции – в пределах нормы. Угрозы населению нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что спасатели осуществляют постоянный мониторинг территории с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Все службы работают на месте, ситуация под контролем.
"Верхолазы и спасатели находятся в готовности к выполнению работ по необходимости", — подчеркнули в сообщении.
Атака на Чернобыльскую АЭС
В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными.
На АЭС возник пожар, после чего в Минэнерго предупредили об угрозе. В министерстве отмечали, что в случае повреждения саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и не только в Украине.
Атаку дрона на Чернобыльскую АЭС прокомментировали в Кремле. Так, в администрации "фюрера" нагло заявили, мол, не наносят удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.