Атака БпЛА на укрытие Чернобыльской АЭС: что с радиационным фоном

По состоянию на утро 21 февраля ситуация на объекте "Укрытие" Чернобыльской АЭС, которая была атакована российскими беспилотниками, находится под контролем. Радиационный фон на промышленной площадке станции – в пределах нормы. Угрозы населению нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что спасатели осуществляют постоянный мониторинг территории с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Все службы работают на месте, ситуация под контролем.

"Верхолазы и спасатели находятся в готовности к выполнению работ по необходимости", — подчеркнули в сообщении.

Атака на Чернобыльскую АЭС

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие на Чернобыльской АЭС. Повреждения укрытия были существенными.

На АЭС возник пожар, после чего в Минэнерго предупредили об угрозе. В министерстве отмечали, что в случае повреждения саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и не только в Украине.

Атаку дрона на Чернобыльскую АЭС прокомментировали в Кремле. Так, в администрации "фюрера" нагло заявили, мол, не наносят удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины.

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