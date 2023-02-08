Атака Черниговщины вражескими самолетами: стало известно, куда попали ракеты и какие последствия

В результате ракетного удара по промышленному зданию в Черниговской области ранены — двоих доставили в больницу, еще трое находятся под завалами разрушенного помещения.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

"Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые произвели пуск 2 ракет по территории Украины, в район н.п. Семеновка. Двое раненых гражданских доставили в медицинские учреждения. Еще трое, предварительно, остаются под завалами", — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на данный момент на месте ракетного удара работают спасатели.

Напомним, после обеда в среду, 8 февраля, российские оккупанты ударили из авиации по населенному пункту в Черниговской области. Противник выпустил две ракеты типа "воздух-земля". Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Россия пополняет парк беспилотников в обход санкций: как это остановить

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.